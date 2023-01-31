Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
SPOR HABERLERİ - Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'de 22. hafta start aldı. Öte yandan şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni oranları...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 31.01.2023- 16:03
22. hafta maçlarının oynanacağı ligde şampiyonluk yarışları nefesleri kesiyor.
Galatasaray topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.