Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı oynanan maçlarla sona erdi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... (21. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Giresunspor'u 4-0 ile geçti. Beşiktaş, evinde kozlarını paylaştığı Alanyaspor'u 3-0 yendi. Trabzonspor, misafir olduğu Hatayspor'a 4-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ise evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 devirdi. Oynanan müsabakalar sonrası şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte favori takım...
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile karşılaştı ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Atakaş Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor, mücadelede öne geçmesine karşın rakibine 2-1 mağlup oldu.