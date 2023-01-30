Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... (21. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Giresunspor'u 4-0 ile geçti. Beşiktaş, evinde kozlarını paylaştığı Alanyaspor'u 3-0 yendi. Trabzonspor, misafir olduğu Hatayspor'a 4-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ise evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 devirdi. Oynanan müsabakalar sonrası şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte favori takım...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2023- 20:14