Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Sivasspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - SİVASSPOR 11'LER:

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fer, Balkovec, Rassoul, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Hassan

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 31 Ocak Salı günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.