Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 22'nci hafta karşılaşmaları salı günü oynanacak 2 mücadele başlayacak. 22'nci haftada görev yapacak hakemler de belli oldu.
Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
SALI
17.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan
ÇARŞAMBA
17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
PERŞEMBE
17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
17.00 Kayserispor - Başakşehir FK: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık