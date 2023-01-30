Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında Ali Şansalan, Trabzonspor - Antalyaspor maçında Mete Kalkavan, Galatasaray - Ümraniyespor maçında Cihan Aydın, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 22'nci hafta karşılaşmaları salı günü oynanacak 2 mücadele başlayacak. 22'nci haftada görev yapacak hakemler de belli oldu.

Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:



SALI



17.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yiğit Arslan



20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan



ÇARŞAMBA



17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu



17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek



20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın



20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan



PERŞEMBE



17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk



17.00 Kayserispor - Başakşehir FK: Kadir Sağlam



20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık