Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. Beşiktaş, deplasmanda kozlarını paylaştığı Kayserispor'u 2-0 yendi. Trabzonspor, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 devirdi. Oynanan müsabakalar sonrası şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte favori takım... | Son dakika spor haberleri
20. hafta maçları kıyasıya rekabet içinde geçti.
Galatasaray evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.