Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. Beşiktaş, deplasmanda kozlarını paylaştığı Kayserispor'u 2-0 yendi. Trabzonspor, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 devirdi. Oynanan müsabakalar sonrası şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte favori takım... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 14:15