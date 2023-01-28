Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Gaziantep FK, 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor.

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Gaziantep FK maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.









ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ



Ankaragücü: Gökhan, Atakan, Uros, Mujakic, Marlos, Tolga, Diack, Zahid, Taylan, Emre, Ali Sowe.

GaziantepFK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Kitsiou.





