Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!
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"5-6 oyuncumuza teklif var" "5-6 oyuncumuza teklif var" 13:45
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! 13:34
Morutan için teklif masada! Morutan için teklif masada! 13:27
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi! 13:03
G.Saray'da Giresun mesaisi! G.Saray'da Giresun mesaisi! 12:50
Beşiktaş'ın maestrosu Salih Uçan! Beşiktaş'ın maestrosu Salih Uçan! 12:29
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Fırtına'da 5 isim idmana katılmadı Fırtına'da 5 isim idmana katılmadı 12:18
Beşiktaş'ta Kaan Ayhan transferi çok yakın Beşiktaş'ta Kaan Ayhan transferi çok yakın 12:07
Trabzon'da Bakasetas fırtınası! Trabzon'da Bakasetas fırtınası! 12:05
Trabzonspor'dan Onur Bulut bombası! Trabzonspor'dan Onur Bulut bombası! 11:56
Bardakcı'dan şampiyonluk sözleri! Bardakcı'dan şampiyonluk sözleri! 11:16
Abdülkadir Ömür'den transfer açıklaması! Abdülkadir Ömür'den transfer açıklaması! 11:02
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