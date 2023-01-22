Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Rúnarsson, Furkan, Umut, Fer, Zinedine, Lusamba, Efkan, Balkovec, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan.
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Drešević, Ricci, Baniya, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Borini, Diagne.