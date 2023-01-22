Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak galibiyet serisini 4 maça yükseltmek istiyor. Ev sahibi ekip ise çıkış yakalama peşinde... Kayserispor-Beşiktaş maçının tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ali Karimi, Mensah, Mane, Gökhan.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Saiss, Tayfur, Gedson, Redmond, Muleka.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan maç, saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken Kayserispor 11 karşılaşmada gülen taraf oldu. Ligde oynanan 8 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar rakip fileleri 69 kez havalandırırken kalesinde 43 gol gördü. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki son maç sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynandı ve bu mücadeleyi Beşiktaş, taraftarı önünde 1-0 kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Adana Demirspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Konyaspor'u ise 2-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından da galibiyet ile dönerek ligde bu sezon ilk defa üst üste 4 galibiyet alarak seriye devam etmek istiyor.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALIYOR

Kayseri Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük...