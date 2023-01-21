Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Cimbom mücadeleyi kazanıp aradaki farkı açmak istiyor. Akdeniz ekibi ise galibiyet alıp yükselişe geçmenin peşinde. Galatasaray-Antalyaspor maçının CANLI ANLATIMINI haberimizde bulabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Antalyaspor: Helton, Floranus, Veysel, Ömer, Güray, Ufuk, Soner, Larsson, Mehmedi, Nakajima, Adriano.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

54. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 53 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 102 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY ANTALYASPOR'A KAYBETMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı hepsi Süper Lig'de olmak üzere son 13 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-beyazlılara en son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da oynanan mücadelede rakibine 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 9 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.

11 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.