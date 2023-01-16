Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte güncel durum

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı her geçen hafta nefesleri kesiyor. Yoğun geçen rekabetin 19. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları da değişti. Lider Galatasaray evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'le geçerek takibini sürdürdü. Konyaspor deplasmanından 2-1 galip ayrılan Beşiktaş haftayı hatasız kapattı. Trabzonspor ise sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2023- 20:37 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023- 20:46