Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Sadık, Tirpan, Yasin, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Fall, Mortadha, Bahoken.
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas, Mahmut, Serdar, Aleksic, Berkay, Deniz, Keny.
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile Başakşehir arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç, saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.