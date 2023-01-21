Kasımpaşa Başakşehir maçı CANLI İZLE (Kasımpaşa-Başakşehir canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip 2 maçlık galibiyet hasretini dindirmek isterken, konuk takım ise çıkış yakalama peşinde... Kasımpaşa-Başakşehir maçının CANLI ANLATIMI ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 17:31 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 17:31