Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'da golleri 30'uncu dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 90+10'da Bahoken kaydederken, Fatih Karagümrük'in gollerini ise 51'inci dakikada Dresevic ve 61'inci dakikada Borini attı.

MAÇTAN DAKİKALAR



29'uncu dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sol kanattan Eysseric'in ortasında Fatih Karagümrük'te Shukurov topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağın Shukurov'un eline çarpması sonrası karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.



30'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlak ile kaleci Batuhan Şen'i farklı noktalara gönderdi: 1-0.



37'nci dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanatta Ben Ouannes'in içeri çevirdiği topa ceza sahası içerisinde Hajradinovic çaprazdan sert vurdu fakat kaleci Batuhan Şen topu ayaklarıyla kurtardı.



Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile bitti.



51'inci dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Ricci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisine hareketlenen Dresevic'in dokunuşu sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



61'inci dakikada Fatih Karagümrük mücadelede öne geçti. Kasımpaşa'da savunmanın uzaklaştıramadığı top Colin Kazım'ın önüne düştü. Colin Kazım'ın sol kanattan hareketlenen Borini'ye pası sonrası bu oyuncunun ceza sahası içerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



81'inci dakikada Fatih Karagümrük'te Ricci'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Shukurov'un kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat topu çelmeyi başardı.



90+5'inci dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Kontra atak şansı yakalayan Fatih Karagümrük'te Samed Onur'un pası sonrası sağ kanattan Adnan Uğur topla hareketlendi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



90+10'uncu dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü attı. Ceza sahası içerisine yükseltilen topla buluşan Donk kafayla pasını Bahoken'e verdi. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.



Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

MAÇ NOTLARI

STAT: Recep Tayyip Erdoğan



HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok



KASIMPAŞA: Erdem Canpolat - Hadergjonaj (Dk. 67 Celina), Graovac (Dk. 80 Ali Demirel), Donk, Yasin Özcan, Tirpan, Ben Ouannes, Hajradinovic (Dk. 73 Yunus Mallı), Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 73 Berat Kalkan), Bahoken



FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen - Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev (Dk. 78 Lawrence), Ricci, Shukurov (Dk. 90+1 Samed Onur), Colley (Dk. 90+1 Adnan Uğur), Borini (Dk. 71 Kerim Frei), Colin Kazım



SARI KARTLAR: Tirpan, Graovac, Bahoken (Kasımpaşa), Andrea Pirlo (Teknik Direktör), Colley, Adnan Uğur, Biraschi (Fatih Karagümrük)



GOLLER: Dk. 30 (P) Hadergjonaj, Dk. 90+10 Bahoken (Kasımpaşa), Dk. 51 Dresevic, Dk. 61 Borini (Fatih Karagümrük)