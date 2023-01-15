Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Valon Ethemi ve 45+4'te Melih Kabasakal kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor 3 maç sonra kaybetti ve 14 puanda kaldı. İstanbulspor ise 2 maç sonra kazanarak 15 puana yükseldi.
Ligin 20. haftasında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbulspor ise deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.