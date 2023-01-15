Gaziantep FK savunmasından büyük hata! İşte Fenerbahçe'yi öne geçiren gol
Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8.dakikasında sarı-lacivertliler, Gaziantep FK’nın yaptığı büyük hata sonrası Enner Valencia ile golü buldu.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8.dakikasında sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'nın savunmada yaptığı büyük hata sonrası Enner Valencia ile golü buldu. Tecrübeli golcü boş kaleye topu ağlara göndermeyi başardı.