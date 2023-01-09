Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.Başakşehir-Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir-Adana Demirspor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Saat 17:00'de başlayan Başakşehir-Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba