Lig yarışında ezeli rakibinin 1 puan gerisinde olan Fenerbahçe için kritik maç. Jesus ve öğrencileri Aslan'ı mağlup ederek zirvenin hakimi olmak istiyor.
Devler derbide karşı karşıya! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 11'leri
Süper Lig'in 18. haftasında iki dev karşı karşıya geliyor. Zorlu derbide Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip mücadeleden 3 puanı alıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Sarı-kırmızılılar ise ligdeli konumunu korumak istiyor. İşte dev derbide Jorge Jesus ve Okan Buruk'un 11'leri...
Fotomaç'ın haberine göre Portekizli hoca ilk Galatasaray derbisinde öğrencilerine 3 puan emri verdi. Agresif ve şiddetli pres ile ofsayt taktiği yine Kanarya'nın büyük kozu olacak.
Kıtalararası derbide Galatasaray'ın ilk hedefi Kadıköy'den lider olarak dönmek. Galatasaray, Fenerbahçe'ye son 2 derbide yenildi. Amaç bugün hasreti biritmek.