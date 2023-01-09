Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelede İstanbulspor 3 puanı kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Gaziantep FK ise galibiyet hasretini sonlandırmanın peşinde. İstanbulspor-Gaziantep FK maçının CANLI ANLATIMINI haberimizde bulabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Duhan, Melih, Topalli, Emir, Muammer, Ethemi, İbrahim
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil İbrahim, Merkel, Jevtovic, Sagal, Furkan, Veliu, Figueiredo