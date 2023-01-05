Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor - İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - İstanbulspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Manev, Svensson, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Gulbrandsen.
İstanbulspor: Jensen, Duhan, Duhaney, Ologo, Melih, Okan, Emir, Muammer, Ethemi, Eduart Rroca, İbrahim.