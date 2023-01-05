Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - İstanbulspor maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor

Ozbir; Svensson, Dursun, Guler, Rodrigues; Gulbrandsen, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda; Akbaba

İstanbulspor

Jensen; Dulhaney, Erdogan, Ologo, Aksu; Kabasakal, Gultekin, Rroca, Sarikaya, Ethemi; Yilmaz