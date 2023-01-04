Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının detayları haberimizde…

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı haberimizde...

KAYSERİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne