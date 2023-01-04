Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Kasımpaşa ile Alanyaspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Ahmet, Mortadha, Fall
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.