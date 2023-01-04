Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Kasımpaşa ile Alanyaspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Ahmet, Mortadha, Fall

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.