Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Kasımpaşa ile Alanyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa

Taskiran; Hadergjonaj, Bruma, Serbest, Petretta; Kara, Tirpan; Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes; Bahoken

Alanyaspor

Runarsson; Fer, Bayir, Aksoy; Candeias, Gunes, Lusamba, Ozdemir; Karaca, Caveleiro; Hassan