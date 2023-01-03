Süper Lig'de heyecan sürüyor. 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Antalya'da oynanan maçta gülen taraf, 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Antalya'da oynanan maçta gülen taraf, 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 55. ve 62. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti.

Antalyaspor'un golü ise 14. dakikada Haji Wright'tan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 35 yaptı ve maç fazlasıyla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu.

AKDENİZ EKİBİNDE 4 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-0 yenildiği karşılaşmada forma giyen Kudriashov, Soner Aydoğdu, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar yerine Ufuk Akyol, Güray Vural, Fredy ve Fernando'ya ilk 11'de görev verdi.

Antalyaspor, Alperen Uysal, Cemali Sertel, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Güray Vural, Fernando, Fredy, Luiz Adriano ve Haji Wright 11'yle çıktı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ

Karşılaşmaya iki takımın taraftarı da ilgi gösterdi. Antalyasporlu taraftarlar karşılaşma öncesinde kale arkası tribününde "42 yıldır peşindeyiz" yazılı koreografi açtı.

Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar ise teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Brezilya'nın efsane ismi Pele için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.