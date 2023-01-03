Süper Lig'de taraftar ortalamaları açıklandı! İlk sıradaki takım...
Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılında stadyumlara giden taraftar sayısı açıklandı. Geride kalan yılda 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi. Bunun yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maç başına seyirci ortalaması da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2022'de en çok taraftarın izlediği karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçı 49 bin 602 taraftar izledi.
Avrupa kupalarında ise 2021-22 sezonunda oynanan Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını 50 bin 111 kişi takip etti. Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında 2-1 yenilmiş, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak elenmişti.