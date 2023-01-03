Süper Lig'de taraftar ortalamaları açıklandı! İlk sıradaki takım...

Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılında stadyumlara giden taraftar sayısı açıklandı. Geride kalan yılda 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi. Bunun yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maç başına seyirci ortalaması da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 12:36