Ümraniyespor Hatayspor ile Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÜMRANİYESPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:
Ümraniyespor: Serkan K., Popov, Allyson, Glumac, Atasayar, Oğuz, Avounou, Valentin, Del Valle, Umut.
Hatayspor: Erce, Kâmil, Vranjes, Simon, Kaan, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ.
ÜMRANİYESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ümraniyespor - Hatayspor maçı 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.