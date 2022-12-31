TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni yıl mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İşte o açıklama...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2022- 13:02