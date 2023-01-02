Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu.
İşte haftanın hakemleri:
3 ARALIK:
17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
4 ARALIK:
17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - Ankaragücü: Zorbay Küçük
5 ARALIK:
17.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Başakşehir FK: Abdulkadir Bitigen
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık
ÖZDAMAR VE TÜRKALP'E MAÇ YOK!
16. haftadaki Sivasspor-Galatasaray maçında görev yapan Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e maç verilmedi.