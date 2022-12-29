Giresunspor - Gaziantep FK CANLI İZLE (Giresunspor - Gaziantep FK canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu maçtan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2022- 17:50