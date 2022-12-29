Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Giresunspor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK 11'LER:
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Görkem, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Furkan Soyalp, Merkel, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Veliu.
GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Gaziantep FK maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.