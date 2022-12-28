Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Koka, 36'da Yusuf Özdemir ve 72. dakikada ise penaltıden Efecan Karaca kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 59. dakikada Ali Karimi'den geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 3 maç sonra kazanarak 21 puana yükseldi. Kayserispor ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 23 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.