Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u ağırladı. 2 kırmızı kart ve 5 golün çıktığı mücadele, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla Karagümrük 4 maç sonra kazanırken, Fırtına ise 8 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-1 kazandı.

F. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Magomed Ozdoev, 34'te Fabio Borini ve 67'de Matteo Ricci kaydetti. Bordo-mavililerin tek golü ise 20. dakikada Marc Bartra'dan geldi.

Bu sonucun ardından Karagümrük 4 maç sonra kazandı ve 16 puana yükseldi. Trabzonspor ise 8 maç sonra kaybederek 26 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Karagümrük deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

🟥 ÜMİT ÖZTÜRK'TEN 2 KIRMIZI KART!

Hakem Ümit Öztürk, 45+3. dakikada Trabzonspor'dan Marc Bartra'ya direkt, 56. dakikada Karagümrük'ten Ebrima Colley'e 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi ve iki takımı da 10 kişi bıraktı.

🔥 BORINI ŞOV YAPTI!

Kırmızı-siyahlılarda Fabio Borini, 1 gol-2 asist yaparak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

⏱ MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 6. dakikada Karagümrük öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ozdoev'in ortasında doğrudan kaleye yönelen top ağlara gitti: 1-0

GOL! 20. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Bakasetas'ın ceza sahası dışına gönderdiği topu Visca, ceza sahasına doldurdu. Arka direkte Maxi Gomez'in kafa ile altıpas önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Bartra omzuyla yaptığı vuruşla ağlara yolladı: 1-1

GOL! 34. dakikada Karagümrük bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Colley'in altıpas önüne gönderdiği topa Borini ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

45+3. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Savunmada topu kontrol etmek isterken ayağı kayan Bartra topu Borini'ye kaptırdı. Borini, ceza sahasına girmek isterken Bartra ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, Bartra'ya kırmızı kartını gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.

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