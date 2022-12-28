Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
İSTANBULSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan İstanbulspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan, Melih, Muammer, Rroca, Emir Kaan, Ethemi, İbrahim.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Petretta, Tirpan, Celina, Eysseric, Fall, Mortadha, Koita.