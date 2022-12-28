Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Alanyaspor ile Kayserispor karşılaşıyor. Alanyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Kayserispor maçı saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Fatih, Furkan, Yusuf, Lusamba, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Gökhan, Cardoso, Emrah, Mensah, Gavranovic