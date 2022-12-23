Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Ümraniyespor ile Başakşehir karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ümraniyespor - Başakşehir maçı 23 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER:
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Mustafa, Allyson, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut.
Başakşehir: Volkan, Şener, Touba, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Mounir, Okaka.