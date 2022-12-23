Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Ümraniyespor ile Başakşehir karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Başakşehir maçı 23 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER:

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Mustafa, Allyson, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut.

Başakşehir: Volkan, Şener, Touba, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Mounir, Okaka.