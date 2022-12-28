Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR İLK 11'LER
F. Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Colley, Shukurov, Borini, Diagne.
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, V. Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez.
KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karagümrük ile Trabzonspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
4 EKSİK BULUNUYOR
Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres, kadroda yer almıyor.