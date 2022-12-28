Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı CANLI İZLE (Karagümrük-Trabzonspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. İstanbul ekibi 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek isterken, Fırtına ise 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Karagümrük-Trabzonspor maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 20:40