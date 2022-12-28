Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında İstanbulspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 2-1'lik skorla kazanmasını bildi.

İstanbulspor'un golleri Ethemi ve Emir Kaan Gültekin'den geldi.

Kasımpaşa'nın tek sayısını ise Petretta kaydetti.

Bu sonucun ardından düşme hattından kurtulmak isteyen İstanbulspor 11 puana yükseldi.

Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

26'ncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Petretta pasını Ben Ouannes'e verdi. Ben Ouannes'in yerden yaptığı ortada Koita kaleci Jensen'den kurtulmak isterken meşin yuvarlak boşta kaldı. Topu önünde bulan Petretta'nın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.



29'ncı dakikada skora denge geldi. Muammer'in pasıyla sol taraftan savunma arkasına sarka Ethemi, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



78'inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ethemi ortasını yaptı. Arka direkte Okan Erdoğan'ın içeri çevirdiği topta Emir Kaan Gültekin'in kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Seken topu takip eden Emir Kaan, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.



90+6'ncı dakikada Muammer Sarıkaya'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.