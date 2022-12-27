Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'da!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıklandı. Buna göre Trabzonspor ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar....

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 16:17