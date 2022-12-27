Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları belli oldu.
PFDK sevkleri şöyle;
1- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 23.12.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 24.12.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.12.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 25.12.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- CORENDON ALANYASPOR Kulübü idarecisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU'nun 25.12.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.12.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 25.12.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü idarecisi ADNAN ERKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.12.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- EYÜPSPOR Kulübü'nün 25.12.2022 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 25.12.2022 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.