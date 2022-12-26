Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.



Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı ve hakemler şöyle:



Yarın



17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz



17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler



20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka



28 Aralık Çarşamba



17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu



17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa



20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk



29 Aralık Perşembe



17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar



17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük



20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan