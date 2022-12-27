Süper Lig'de 40 günlük hasret bitti, futbolseverler doya doya maç izledi!
Süper Lig'de Dünya Kupası esintisi! Tam 1.5 maç...
FIFA 2022 Dünya Kupası'ndaki uygulamalar Spor Toto Süper Lig'e taşınmaya başladı. Bunların en büyük örneklerinden biri ise hakem kararları. Elde edilen istatistiğe göre futbolseverler toplamda 137 dakika daha fazladan maç izledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de 40 günlük hasret bitti, futbolseverler doya doya maç izledi!
FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez uyguladığı, topun oyunda kalma zamanının artırımını amaçlayan ilave ek uzatma süresi, 15. hafta maçlarıyla devreye girdi. 9 mücadeleye toplamda 137 dakika ilave edilirken, karşılaşmalar ortalama 15.2 dakika daha uzun oynandı.
Futbolseverlerde 2 saat 17 dakika fazladan maç keyfi yaptı, hasret sonrası ekstra 1.5 maç izlenirken en çok uzayan karşılaşmalar 17 dakika ile Konya-Alanya, Trabzonspor-Fenerbahçe oldu.