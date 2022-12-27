Süper Lig'de Dünya Kupası esintisi! Tam 1.5 maç...

FIFA 2022 Dünya Kupası'ndaki uygulamalar Spor Toto Süper Lig'e taşınmaya başladı. Bunların en büyük örneklerinden biri ise hakem kararları. Elde edilen istatistiğe göre futbolseverler toplamda 137 dakika daha fazladan maç izledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 10:11