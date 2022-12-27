Ankaragücü - Ümraniyespor CANLI İZLE (Ankaragücü - Ümraniyespor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. İki ekip de 3 puanın sahibi olmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 17:10