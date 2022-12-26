TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Fair Play Adil Oyun ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Küfürlerin, hakaretlerin değil fair play ruhunun bulaşarak yayılmasını istiyoruz. Bizim köklü futbol tarihimizde birçok güzel örnek zaten var."

"1969 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşananları unutmamız mümkün mü? 10 dakika boyunca Metin Oktay Fenerbahçe, Can Bartu da Galatasaray formalarını giyerek mücadele etmişlerdi."

"Bu örnek hareketlerin artarak çoğalması en büyük dileğimiz. Ancak bu şekilde futbolumuzun marka değerini, itibarını artırabiliriz."

"Bu anlamda, fair play ruhunun herkese sirayet etmesi için en büyük desteği de medyadan bekliyoruz.

Bize bu anlamda her zaman destek oldunuz ama daha da fazlasını istiyoruz."

"Ödüle layık görülen futbolumuzun kıymetli isimlerini ve takımlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde büyük umutlarla ve dileklerle yeni bir yıla giriyoruz."

"2023'ün fair play ruhunun her şeyden üstün tutulduğu, rakibe saygıdan taviz verilmediği, coşkunun, tutkunun en üst seviyede yaşandığı bir yıl olması en büyük dileğimiz."

GELİRLER BARTIN'A BAĞIŞLANACAK!

Trabzonspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Rıza Çalımbay, TFF fair-play ödüllerinden elde edilen gelirlerin Bartın'a bağışlanacağını açıkladı.

Mehmet Büyükekşi, bağış kampanyasına TFF'nin 550 bin TL destek sağlayacağını belirtti.