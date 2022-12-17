Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, flaş açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Hakemlerle ilgili konuşmaya yasak getiriyoruz. Konuşana ceza getiriyoruz. Başkan, teknik direktör, futbolcu, hakemle ilgili oyunun okunmasını istemiyoruz. Oyunun, taktiklerle, oyuncu performanslarıyla okunmasını istiyoruz. Bu da bir kalite getirir diye ümit ediyoruz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları...

"Favorim Arjantin demiştim. Olmazsa, Brezilya ve Fransa demiştim. Arjantin finalde, ne olacak yarın göreceğiz. Güzel bir Dünya Kupası organizasyonu olduğunu görüyoruz. Kavgasız, gürültüsüz, küfürsüz, bizim de Türkiye'de özlediğimiz ortam bu. Maçlarda iki ülkenin seyircileri yan yana oturuyor, hiçbir sıkıntı yaratmadan."

"DARISI BİZİM BAŞIMIZA"

"Hakemlerle ilgili yeni uygulamalar yapacağız ligin ikinci devresinde, hakemlerimizin itibarını arttırmaya yönelik. Seyircilerde de aynı şeyi yapabilirsek, fair-play içerisinde takımlarını destekleyerek, küfür etmeden, sahaya yabancı madde atmadan... Gayet güzel bir ortamda maçlar yapılıyor. İnşallah darısı bizim başımıza."

"TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ"

"Yeni süreçte fair-play kurulu kurduk. Bu fair-play kurulu 9 kişilik ve tamamen bağımzsız. İçinde üniversite rektörleri, dekanlar, bayan üyelerimiz, televizyoncu ve gazeteciler var. Onlar seçiyor. Bir sonraki pazartesi ekim ayı ödüllerini vereceğiz. Böylelikle teşvik etmek istiyoruz. En centilmen olanı seçiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Hem manevi ödül, hem maddi ödül veriyoruz. Kesilen cezaların bir kısmını kulüplere ödül olarak veriyoruz."

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

"Hakemlerle ilgili birçok değişikliğe gitmiştik. İkinci devrede aynı şekilde devam ediyoruz. Çarşamba günü Süper Lig kulüp başkanlarıyla, algoritmayla hakem atamalarını birlikte yapacağız, onların gözü önünde."

"HAKEMLERLE İLGİLİ YASAK GETİRİYORUZ"

"Hakemlerle ilgili konuşmaya yasak getiriyoruz. Konuşana ceza getiriyoruz. Başkan, teknik direktör, futbolcu, hakemle ilgili oyunun okunmasını istemiyoruz. Oyunun, taktiklerle, oyuncu performanslarıyla okunmasını istiyoruz. Bu da bir kalite getirir diye ümit ediyoruz."

"AYNI UYGULAMAYI YAPACAĞIZ"

"Dünya Kupası'nda gördük, uzatma dakikaları VAR tarafından kronometreyi takip ediyor. Aynı uygulamayı biz de yapacağız. Böylelikle futbolcular, bazen sakatlanmadığı halde yerde yatıp vakit geçiriyorlar. Bunları yaparlarsa hiçbir şey değişmeyecek. Bu uygulamadan sonra bunları yapmaktan vazgeçerler inşallah."

"PARA CEZASI VERECEĞİZ"

"Hakem etrafına toplanma olayı var. Ona da para cezası getiriyoruz. Futbolculara ve kulübe para cezası vereceğiz. Bunları kulüplerimize duyuracağız yazılı olarak. Futbolumuzun daha güzelleşmesini istiyoruz."

"HAKEMLERE BİLGİLERİ VERECEĞİZ"

"Hakem akademisi kuruyoruz. Pazartesi günü eğitimler başlıyor. Hakemlerin eğitimine ve performansında dijitalleşmeye geçiyoruz. Onları takip edeceğiz. Antrenmanları, diyetleri, uykuları her şeyini takip edeceğiz. Hakemlerimize maçlardan bir gün önce, takımlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Taraftar sayısı, hakemi aldatan futbolcu varsa onlar, futbolcu davranışı gibi. Ona göre de hakemlerimizin her maça göre ayrı hazırlanmasını istiyoruz."

"BELKİ KUPAYLA TAÇLANDIRIRLAR"

"Ben ilk başta Arjantin demiştim. Messi, değerli bir oyuncu. Yıllarını vermiş. Mbappe daha işin başında. Birkaç daha Dünya Kupası'na katılır. Belki Messi'nin son Dünya Kupası. Netice olarak Arjantin dünya futbolunda bir ekol. Messi, Maradona'dan sonra dünya futbolunda iz bıraktı. Belki bir kupayla taçlandırabilirler."

SÜPER LİG OYUNCULARININ KATAR PERFORMANSI

"Süper Lig için son derece güzel bir şey. Özellikle Fas Milli Takmı'ndaki Saiss. Şanssızlık sakatlandı. Yine aynı şekilde Weghorst, Arjantin maçında son 10 dakikada 2 gol attı ve maçın uzamasını sağladı. Önemli bir oyuncu. Valencia, gol kralı Türkiye'de, aynı başarıyı gösterdi. Netice bu oyuncular çok iyi ama takım performansı da önemli. Bu oyuncuların takımları yok şu an. Takım oyunu futbol. Takım oyunu en iyi oynatanlar, takımlarlarını başarıdan başarıya koşturabiliyorlar."

DÜNYA KUPASI FİNALİ

"Benim beklentim Arjantin. Futbolda da bu işler belli olmuyor ama bana göre yüzde 51 Arjantin."