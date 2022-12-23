Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahsında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Larsson, Ufuk, Ghacha, Adriano, Haji Wright

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Sowe