Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Larsson, Ufuk, Ghacha, Adriano, Haji Wright
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Sowe