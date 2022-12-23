Ümraniyespor - Başakşehir | CANLI
Antalyaspor - Ankaragücü | CANLI
23 Aralık 2022 gram altın ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Aslan'a Yunus Akgün müjdesi! Aslan'a Yunus Akgün müjdesi! 18:48
Jesus'a Trabzon'da sevgi gösterisi! Jesus'a Trabzon'da sevgi gösterisi! 18:35
Beşiktaş'ta Antep mesaisi! Beşiktaş'ta Antep mesaisi! 18:09
Şilili golcüde flaş gelişme! Şilili golcüde flaş gelişme! 16:49
F.Bahçe'nin Trabzon kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Trabzon kafilesi belli oldu! 16:06
Ülkesinden talip var! G.Saray'ın yıldızı... Ülkesinden talip var! G.Saray'ın yıldızı... 15:41
Daha Eski
Emre Kocadağ Ankaragücü eşleşmesini yorumladı! Emre Kocadağ Ankaragücü eşleşmesini yorumladı! 15:01
Devler onların peşinde! G.Saray'ın istediği rakam... Devler onların peşinde! G.Saray'ın istediği rakam... 12:31
O isim ortaya çıktı! Şenol Güneş'in listesinin başında... O isim ortaya çıktı! Şenol Güneş'in listesinin başında... 12:11
Trabzonspor ve Fenerbahçe 132.randevuda! Trabzonspor ve Fenerbahçe 132.randevuda! 11:21
Fırtına Avcı ile büyük maç kaybetmiyor! Fırtına Avcı ile büyük maç kaybetmiyor! 11:18
Ronaldo 'Evet' dedi! Kanarya'ya iyi haber Ronaldo 'Evet' dedi! Kanarya'ya iyi haber 11:12
SON DAKİKA