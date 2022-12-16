Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalyaspor ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-2'lik skorla kazandı.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Fanatic Tour Futbol Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün gollerini 10. dakikada Kazım Kazım, 45. dakikada Baniya ve 64. dakikada Diagne kaydetti.

Akdeniz ekibinin golleri ise 29. dakikada Ghacha ve 39. dakikada kendi kalesine meşin yuvarlağı gönderen Emiliano Viviano'dan geldi.