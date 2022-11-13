Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İstanbulspor-Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor – Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İSTANBULSPOR-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Saat 17:00'de başlayan İstanbulspor-Hatayspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İSTANBULSPOR-HATAYSPOR MAÇI FK İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet, Duhan, Melih, Okan, Rroca, Jetmir, Ethemi, İbrahim

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Recep Burak, Adekugbe, Onur, Kaan, Rayan, Ribeiro, Ze Luis, El Kaabi