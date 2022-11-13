Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Kayserispor ile Konyaspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - KONYASPOR 11'LER:
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Mensah, Gavranovic.
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Michalak, Soner, Bytyqi, Mame Diouf
KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Konyaspor maçı 13 Kasım Pazar günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.