Kayserispor - Konyaspor CANLI İZLE Kayserispor - Konyaspor (canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor sahsında Konyaspor'u konuk ediyor. Zorlu maçtan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2022- 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022- 17:01