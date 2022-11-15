A Milli Takım forması giyen Kaan Ayhan, Süper Lig devlerinin radarında. Sassuolo'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçti. Öte yandan Kaan ise kararını verdi. İşte ayrıntılar...

A Milli Takım forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray yarışıyor. Üç büyük de stoperde sorun yaşıyor ve bunu Kaan Ayhan ile gidermek istiyor. Oyuncunun önceliği Fenerbahçe'ye verdiği öğrenildi.

EN YÜKSEK TEKLİF G.SARAY'DAN

Hürriyet'in haberine göre, sezon başında da transfer etmek istediği Kaan Ayhan için en yüksek teklifi veren kulüp. Ancak sarı kırmızılar, Sassuolo'yu ikna edemedi. İtalyan takımı kiralık teklifini de olumsuz yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ'TA ŞENOL GÜNEŞ İSTİYOR

Savunmaya takviye yapılmasını isteyen Beşiktaş, Kaan Ayhan'ı istiyor. Özellikli onu A Milli Takım'dan tanıyan Şenol Güneş, futbolcuyu ikna etmek için çaba gösteriyor. Ancak Beşiktaş'ın ekonomik olarak Galatasaray'ın teklifine ulaşması zor gözüküyor.

KAAN'IN TERCİHİ FENERBAHÇE

Kaan Ayhan'ın ilk tercihinin ise Fenerbahçe olduğu öğrenildi. Oyuncunun menajerine "Kesin karar vermedim, Fenerbahçe'nin fiyat teklifini artırmasını bekleyelim. Benim tercihim Fenerbahçe'den yana" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin de Sassuolo'ya teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

KAAN AYHAN'IN SASSUOLO PERFORMANSI

Stoper, sağ bek ve defansif orta saha mevkilerinde forma giyebilen Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo formasıyla 1'i İtalya Kupası toplam 11 maça çıktı. Kupa maçında Modena filelerini havalandırmayı başardı.