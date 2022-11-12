Başakşehir - Galatasaray | CANLI
Sivas'ta kazanan yok!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (12 Kasım Cumartesi)
12 Kasım Döviz Kuru | Euro, dolar, gram altın kaç TL?
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Jorge Jesus: Hala birinci sıradayız! Jorge Jesus: Hala birinci sıradayız! 19:08
10 kişi F.Bahçe üstünlüğünü koruyamadı! 10 kişi F.Bahçe üstünlüğünü koruyamadı! 18:55
Serdar Aziz'in hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon Serdar Aziz'in hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon 18:54
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G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:54
F.Bahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... F.Bahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 17:43
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 17:23
F.Bahçe'nin golüne faul engeli! F.Bahçe'nin golüne faul engeli! 17:20
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