Derbi galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım Dünya Kupası öncesi 3'te 3 yaparak zirve takibini sürdürmek isterken, turuncu-lacivertliler de yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Başakşehir-Galatasaray mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY İLK 11'LER

Başakşehir FK: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Galatasaray maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte, savunma oyuncusu Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt DÇ Ofspor ile yapılan maçta sakatlanan Ross, bir süre sahalardan uzak kalacak. Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.

OKAN BURUK VE EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip oluyor. Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, ayrıca hem A Milli Takım'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte top koşturdu. Galatasaray'daki futbolculuk dönemlerinde "Süper bücürler" lakabı takılan ikili, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Ayrıca Okan Buruk, hem futbolcu olarak görev yaptığı hem de teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Medipol Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın başında ilk kez görev yapıyor.

KAZANAN TAKIM DÜNYA KUPASI ARASINA İKİNCİ GİRECEK

Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olarak dikkat çeken karşılaşmayı kazanan takım, FIFA Dünya Kupası arasına ikincilik olarak girecek. Haftaya 24'er puanla ikinci giren iki takımdan kazanan taraf, koltuğun tek başına sahibi olacak.

AZ GOL YİYEN TAKIMLAR KARŞILAŞIYOR

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen takımları olarak dikkat çekiyor. Ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu-lacivertliler, Arabam.com Konyaspor ile ligin en az gol yiyen takımları. Sarı-kırmızılılar ise kalesinde gördüğü 10 golle bu takımları takip ediyor.