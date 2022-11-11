Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta açılış maçında Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 berabere sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Trabzonspor'un golünü 70. dakikada Enis Bardhi kaydederken; Ankaragücü ise bu gole 74. dakikada Tolga Ciğerci'yle (p) karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Başkent temsilcisi yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı ve 13 puana ulaştı. Trabzonspor ise yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti ve 25 puana ulaştı.

Liglerde 2022 Dünya Kupası arasına girilirken, turnuva sonrası Ankaragücü 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise yine aynı gün sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

FIRTINA İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abdullah Avcı, geçen hafta Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 4 ismi değiştirdi.

Sarı kart cezası nedeniyle Bakasetas ve Trezeguet'ten da yararlanamayan Abdullah Avcı, Hüseyin Türkmen ile Denswil'i de yedek kulübesinde oturttu. Abdullah Avcı, bu isimler yerine Evren Eren Elmalı, Larsen, Bardhi ve Yusuf Yazıcı'ya ilk 11'de şans tanıdı.

Kalede Uğurcan Çakır'ın görev aldığı konuk ekipte, savunma dörtlüsünü Larsen, Bartra, Hugo ve Evren Eren Elmalı oluşturdu.

Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Hamsik'i orta sahada oynatan Abdullah Avcı, kanatlarda ise Abdülkadir Ömür ile Bardhi'ye görev verdi.

Bordo-mavililerin hücum hattında ise Gomez oynadı.

ANKARAGÜCÜ, EN SON 2010 YILINDA TRABZONSPOR'U YENDİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, son lig maçında karşılaştıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inden 2 değişiklik yaptı.

Sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Bahadır Han Güngördü'ye şans veren Ömer Erdoğan, Jese'nin yerine de Emre Kılınç'a ilk 11'de şans tanıdı.

Kalede Bahadır Han Güngördü'nün görev aldığı ev sahibi ekipte, savunma dörtlüsünü Malcuit, Radakovic, Mujakic ve Yasin Güreler oluşturdu.

Tolga Ciğerci'yi orta sahada oynatan Ömer Erdoğan, kanat ve ileri hatta ise Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Pedrinho, Beridze ve Sowe'ye görev verdi.

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı.

Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

MKE Ankaragücü takımı "Hayat kurtarmak senin kanında var" pankartıyla maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Hamsik ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır, topu direk dibinden ayaklarıyla çıkardı.

31'inci dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan taraftan yaptığı ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

38'inci dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin şutunda, kaleci Bahadır topu iki hamleyle kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

GOL! 70'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Gomez'in yerden ortasında kale sahası içerisinde bulunan Bardhi, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

72'nci dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Sağ kanattan Pedrinho'nun kullandığı kornerde top Larsen'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 74'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Kalan sürede başka gol olmadı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.