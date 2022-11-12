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Çılgın Sayısal Loto sonuçları (12 Kasım Cumartesi)
12 Kasım Döviz Kuru | Euro, dolar, gram altın kaç TL?
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