FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. 14. haftaya lider giren ve son 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem Dünya Kupası arasına moralli girmek hem de serisini sürdürmek istiyor. Giresunspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022- 16:54